CR7, oggi è il “Decision day”: il messaggio in codice del portoghese

Quella di oggi è una giornata particolare per tutto il popolo italiano perche appena una settimana fa, l'Italia di Roberto Mancini saliva sul tetto d'Europa annichilendo l'Inghilterra di fronte al suo pubblico nel tempio di Wembley. Ma il tempo dei festeggiamenti sembra affievolirsi giorno dopo giorno, soprattutto in virtù della nuova stagione che sta per iniziare, e nella quale ci auguriamo di vivere emozioni altrettanto forti.

Ma passando dalla Nazionale ai club, le varie società sono tutte impegnate tra i ritiri appena iniziati e le strategie di mercato che, potrebbero regalare grossi colpi di scena da qui al termine. In casa Juve il nodo cruciale ruota attorno alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con il suo imminente futuro, ma che presto dovrà risolvere per dare il via al mercato della Vecchia Signora.

La sensazione è quella che non bisognerà attendere ancora molto per capire quali saranno le sorti del destino del 5 volte Pallone d'Oro e con tutta probabilità entro la fine della settimana che sta per iniziare si dovrebbe giungere ad una conclusione. Decisione che potrebbe arrivare anche in giornata, come si può percepire attraverso un post Instagram pubblicato qualche minuto fa proprio da CR7. L'immagine lo ritrae accanto ad una Rolls Royce e lui ci gioca su cosi: "Decision day". Il messaggio è chiaramente rivolto alla sua nuova auto di lusso appena acquistata, ma la cripticità che racchiude questa frase può essere ben rappresentata diversamente.