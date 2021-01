CR7 il migliore di sempre? La Federcalcio ceca non ci sta: “Il record appartiene a Bican”

TORINO – Quella che si sta per concludere è stata una settimana ricca di colpi di scena e di umori contrapposti che, si sono ripetuti frequentemente in casa Juve. Dalla bruttissima sconfitta di Milano contro l’Inter, fino alla bella e fondamentale vittoria nella finale di Supercoppa al Mapei Stadium contro il Napoli, dalle parti della Continassa si è passati dall’inferno al paradiso in appena 3 giorni. Quello che però si aspettano i tifosi, è una maggiore riconferma e soprattutto delle maggiori certezze su quello che sarà il finale di stagione, con ancora molti punti interrogativi da risolvere. Intanto, c’è un altro quesito al quale si sta provando a trovare una risposta certa, anche se le contraddizioni risultano essere molte. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che, grazie alla rete messa a segno in finale ha toccato quota 760 gol, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia del calcio. Dati che però hanno creato motivo di dibattito soprattutto in Repubblica Ceca, dove la Federcalcio paesana ha dichiarato attraverso un comunicato che il miglior bomber di tutti i tempi è ancora Josef Bican con 821 reti. A fare questi calcoli ci ha pensato il Comitato di Storia e Statistica della della FA ceca, la quale ha poi ribadito che al fenomeno di Funchal mancherebbero ancora 22 sigilli per agguantare Bican.

Ovviamente stiamo parlando di numeri e di cifre che hanno bisogno di riscontri ufficiali, ma tra i dati raccolti ed elaborati quello che si evince è che questo argomento continuerà a tenere banco ancora per molto tempo. Di seguito riportiamo il testo che figura nel post Twitter della Federcalcio Ceca: “Il miglior marcatore della storia del calcio? Il comitato Storia e Statistica della FA ceca ha contato tutti i gol segnati dal leggendario Josef Bican e possiamo dichiarare che ha segnato 821 gol nelle partite ufficiali.Jaroslav Kolář, il capo del comitato, condivide maggiori dettagli”.