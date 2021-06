CR7, ennesima dimostrazione d’amore per Georgina: la loro foto anche sui parastinchi

Particolari parastinchi per il portoghese nel match di ieri

Nella giornata di ieri si è giocato l'ultimo dei tre turni dei rispettivi gruppi degli Europei, con il girone F che ha regalato spettacolo e colpi di scena fino all'ultimo secondo. Sono state rocambolesche infatti le qualificazioni agli ottavi di Francia, Germania e Portogallo, con quest'ultimo ripescato come una delle migliori terze e con le prime due che invece, hanno rischiato fortemente di capitolare. Mentre i tedeschi sono stati salvati dalla rete di Goretzka a 5 minuti dal termine, i campioni d'Europa in carica hanno strappato il pass per gli ottavi grazie al loro leader indiscusso Cristiano Ronaldo che, ha raggiunto un altro importantissimo traguardo personale. Grazie alla doppietta messa a segno infatti, CR7 ha eguagliato Ali Daei toccando quota 109 gol e diventando di fatto il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della Nazionale, insieme all'iraniano. Ma ai piu attenti, non sarà sicuramente sfuggito un particolare interessante che riguarda l'alieno di Funchal.