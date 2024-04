Costacurta: “Juve non all’altezza degli altri anni. Allegri? Decide la dirigenza”

Intervistato da Tuttosport l'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha parlato del futuro di MassimilianoAllegri: "Questo dovranno deciderlo i dirigenti della Juve. Io ho detto e ripetuto che quest’anno non mi sono mai divertito, ma non sono né un tifoso né un dirigente. Posso dire che non ho visto una Juventus all’altezza degli altri anni. Allegri ha fatto un buon lavoro sugli uomini più che sull’organizzazione. Bisogna vedere che ne pensano i dirigenti. Io credo che una squadra possa giocare meglio e creare di più per gli attaccanti e la Juve quest’anno non lo ha fatto", ha concluso Costacurta.