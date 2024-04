Ag. Rugani: “Rinnovo? Incontro positivo con la Juventus…”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW sul rinnovo dell'ex Empoli: "Abbiamo avuto un incontro molto positivo con la società, per passare dalle parole ai fatti aspettiamo la qualificazione matematica della squadra alla prossima Champions League perché questo è uno step fondamentale posto dal club per poter poi concentrarsi sulle situazioni contrattuali dei calciatori. Allegri? Gli è stato chiesto di raggiungere determinati risultati, qualificazione in Champions e finale di Coppa Italia, valorizzando allo stesso tempo il parco giovani e al momento possiamo dire che ci è riuscito al 90%".