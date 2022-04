Cornacchia: “Raspadori un piccolo Chiellini. Jorginho se parte Arthur”

Il giornalista, alla tv di calciomercato.it, ha parlato a tutto tondo del prossimo mercato della Juve, tra obiettivi e possibili partenti.

Il giornalista Filippo Cornacchia ha parlato a tutto tondo della situazione mercato della Juventus alla tv di calciomercato.it. Queste le sue parole: "Se dovesse andare via Alex Sandro, la priorità sarebbe il terzino sinistro e il preferito sarebbe Emerson Palmieri. In attacco qualcosa si farà. Morata non è un discorso a breve, se ne parlerà a fine maggio per cercare di far abbassare le richieste dell’Atletico. Va tenuto in considerazione Raspadori, le sue quotazioni sono in crescita. Giacomo è un piccolo Chiellini come mentalità e questo piace come comportamento. Io insisto su di lui perché è un 2000 ma è molto uomo, ha un equilibrio che difficilmente si riscontra in uno della sua età. E’ perfetto per lo stile Juventus e i bianconeri ci stanno pensando seriamente. E’ giusto pensare ad un futuro leader. Kean in teoria è un acquisto obbligato anche se nel mercato di obbligato non c’è niente. Qualcosa in estate si può aprire, come il Psg, dove ha fatto bene e ha lasciato un ottimo ricordo".