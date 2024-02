Corapi: “La Juve è crollata mentalmente. Serve un intervento della società”

Sandro Corapi ha parlato del momento della Juve: per il mental coach sarebbe in atto un crollo mentale risolvibile con l'intervento del club

Intervistato a Radio Bianconera, Sandro Corapi ha analizzato il momento psicologico della Juventus reduce da alcuni risultati senza vittoria. Ecco le sue parole: "“Come spesso accade quando una squadra forte affronta una decisamente inferiore, contro l'Empoli la Juve inconsciamente potrebbe aver pensato di avere già in tasca il successo. Invece non è stato così. Questo anche perché l'allenatore dei toscani Nicola prepara molto bene le gare. Peraltro era subentrato da poco e quindi ulteriormente motivato. Rispetto al match contro l'Inter, io sono certo che Allegri avesse preparato la squadra nel modo migliore per riscattarsi, salvo poi scendere in campo e trovarsi di fronte una corazzata che in questo campionato sta dimostrando la sua grande forza".