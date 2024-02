Collovati: “Il campionato non è mai stato aperto. Juventus senza idee”

Collovati ha parlato delle chance della Juventus di riavvicinare la testa della classifica: per l'ex calciatore non ci sarebbero possibilità

Dagli studi di Rai Sport, Fulvio Collovati ha parlato delle possibilità della Juventus di riavvicinare l' Inter in classifica. Ecco le sue parole: "Campionato chiuso? Non l'ho mai ritenuto aperto. Forse è stato un bene la sconfitta contro l' Udinese per la Juventus perché disillude totalmente quelli che si erano illusi di poter vincere lo Scudetto. Vi rendete conto che differenza di Valori c'è tra questa Juve imbarazzante, priva di idee e l' Inter ".

Collovati ha proseguito: "Non so se andrà a +10 o rimarrà a +7 ma lo scudetto ce l'ha in mano.. Allegri? Era lui il primo a non credere nello scudetto, ha sempre parlato di Champions".