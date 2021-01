Coppa Italia, Juve-Inter in semifinale. Del Piero scherza con Materazzi: “Ci vediamo in campo?”

TORINO- Continua l’ottimo momento di forma della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, nella serata di ieri, ha travolto con un netto 4-0 la SPAL nei quarti di finale di Coppa Italia, centrando così il passaggio alle semifinali per il secondo anno consecutivo. A decidere l’incontro sono stati due gol per tempo: nella prima frazione sono andati a segno Alvaro Morata (su rigore) e Gianluca Frabotta (primo gol in maglia bianconera per lui), mentre nella ripresa ci hanno pensato Dejan Kulusevski e Federico Chiesa ad arrotondare ulteriormente il divario. Una serata positiva per i bianconeri, che hanno avuto modo di far esordire in prima squadra diversi giovani dell’Under23 e che, ora, attendono di incontrare l’Inter in semifinale.

I nerazzurri di Antonio Conte, nella serata di martedì, sono riusciti ad avere la meglio sul Milan solamente al 97′, quando una punizione di Christian Eriksen ha lanciato la squadra di Antonio conte al turno successivo, permettendole di riscattare la sconfitta nel derby subita in campionato (di Ibrahimovic e Lukaku su rigore gli altri due gol dell’incontro). Come detto prima, c’è ora in programma il “derby d’Italia”, con andata a “San Siro” il prossimo 2 febbraio e ritorno allo “Stadium” il 9. Partita sentita da entrambe le tifoserie, con i nerazzurri che sono riusciti a prevalere con un secco 2-0 nell’incontro disputato in campionato.

Sfida che, negli anni, inutile dirlo, ha visto diversi grandi campioni come protagonisti sul terreno di gioco. Uno di questi è Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda della Vecchia Signora che, sui social, ha voluto scherzare con l’amico Marco Materazzi, vecchia colonna della difesa nerazzurra. L’ex numero 10 ha lanciato il guanto di sfida all’ex difensore: “E quindi sarà ancora Juve-Inter…@marcomaterazzi ci vediamo in campo?”:



>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<