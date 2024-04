Coppa Italia, in finale sarà Juve-Atalanta. De Roon: “Possiamo battere chiunque”

Grazie alla vittoria per 4-1 nella semifinale di ritorno l'Atalanta ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia, raggiungendo così la finale dove sfiderà la Juve. Per la squadra di Gasperini sarà un'occasione importante per provare a vincere un titolo: i nerazzurri ce la metteranno tutta per battere i bianconeri. Al termine della partita il centrocampista dell'Atalanta De Roon ha detto: "Siamo in grado di battere chiunque, però non sarà facile. La Juventus ha l’esperienza di giocare tante finali, trova sempre il gol. Anche ieri nonostante la sofferenza. Noi siamo molto contenti di giocare un’altra finale, abbiamo tanta voglia. Portiamo tutta Bergamo a Roma".