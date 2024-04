Bazzani: “La Lazio ha dominato la Juventus. Pagato l’handicap d’andata”

Intervistato a Tag24.it, Fabio Bazzani ha commentato la prova della Lazio contro la Juventus in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Ieri sera ho visto una bella Lazio, una squadra viva, che ha giocato bene e ha dominato la partita finché ha avuto la forza di mantenere alta l’intensità. Peccato perch’e questo non è bastato. Purtroppo c’era l’handicap della gara d’andata e nei minuti finali la Juventus ha trovato il gol che gli ha permesso di passare il turno. Resta il fatto che l’eliminazione è stata frutto soprattutto della gara di Torino. Penso che la Lazio esca a testa alta e che più di così ieri non avrebbe potuto fare. I biancocelesti hanno fatto bene come idea di gioco, come intensità e ho visto una squadra coesa, che sta iniziando a mettere in pratica le richieste del nuovo mister. La Coppa Italia non l’ha persa ieri sera".