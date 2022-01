Commisso attacca la Juve e Agnelli: “In America gli avrebbero fatto causa”

Il patron della viola è tornato all'attacco della squadra bianconera e del presidente della Juventus Andrea Agnelli, oltre a parlare del futuro di Vlahovic

redazionejuvenews

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non è nuovo ad attacchi alla Juventus e al presidente bianconero Andrea Agnelli, e in un'intervista diffusa dal Financial Times, ha continuato ad attaccare il patron della Juventus: “La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine. Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite avrebbero fatto causa a quei 'motherfuckers'. Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".

Commisso ha poi parlato di Vlahovic, e della scelta dell'attaccante di non rinnovare il contratto in essere con la Fiorentina, che va in scadenza il prossimo anno e che in estate costringerà il club viola a lasciarlo andare per non vederlo partire a zero l'estate dopo, perdendo una grande entrata e una grande plusvalenza: "Dusan Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è. I tifosi mi amano, ma fino a un certo punto. Quel punto è la misura in cui 'vinco e spendo soldi'".

Commisso conclude poi parlando del ViolaPark, del Franchi e delle ambizioni della Fiorentin: "Ritardi e le modifiche hanno comportato costi aggiuntivi di oltre 20 milioni di euro. Il Franchi non è un bello stadio, le scale a chiocciola e la Torre di Maratona sono la cosa più schifosa che sia mai stata inventata. Per competere con le prime 20 squadre in Europa dobbiamo raggiungere, in un modo o nell'altro, gli stessi livelli di entrate. Come ci arriviamo? Attraverso i ricavi dello stadio".