Juventus Women: Sara Gama rinnova fino al 2024

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso noti i dettagli del rinnovo del contratto della giocatrice della formazione femminile della squadra bianconera

"Il legame tra Sara Gama e le Juventus Women si rinsalda. La capitana , in coda a un 2021 straordinario e all'alba di un 2022 iniziato alla grande, rinnova il suo contratto fino al 2024 , per aggiungere altre pagine al suo romanzo bianconero.

Sara è un pilastro della squadra dal primo giorno, da quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione. In quel progetto divenuto sempre più grande e vincente, lei è sempre stata in prima linea. In campo e fuori, con quella fascia stretta intorno al braccio a rappresentare una missione cui ha adempiuto con tutta sé stessa. E vuole continuare a farlo.