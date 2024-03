Coelho: “Bremer in Nazionale è un punto di rifermento”

Paulo Coelho, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su Bremera Tuttojuve.com: "E' sempre stato un punto di riferimento, lui ha giocato giovanissimo nell'Atletico Mineiro e poi si è trasferito in Italia dove si è fatto spazio a suon di grandi prestazioni. Non conoscono il suo tipo di calcio, ma quelli che giocano in Europa sono lodati sempre e comunque. Se dovessi domandar loro chi è Bremer, almeno all'inizio non saprebbero rispondere. Se poi gli dicessi che gioca nella Juventus in Italia, allora inizierebbero a dire che è forte. Gleison, questo lo voglio sottolineare, è un grande difensore, ma il popolo medio brasiliano considera solo chi gioca all'estero a prescindere dal suo reale valore. Se un giocatore del Corinthians, del Flamengo o del Palmeiras vengono convocati, quasi passa sotto traccia ai loro occhi".