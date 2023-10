Calciomercato Juve / Decisione pesantissima sul futuro di Vlahovic!

La Juve si prepara a sfidare il Milan, big match valido per la nona giornata di Serie A. I bianconeri potranno contare sul ritorno in campo di Dusan Vlahovic, bomber della squadra in grado di segnare fin qui 4 gol. Per la squadra di Massimiliano Allegri si tratta di un recupero fondamentale in vista della sfida contro i rossoneri, e per questo Giuntoli starebbe addirittura pensando a un rinnovo di contratto. Arrivano importanti novità sul futuro del bomber serbo.