Civitarese: “La Juventus si è auto sabotata. Ora la spina è staccata”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Roberto Civitarese ha parlato del momento psicologico della Juventus. Ecco le sue parole: "Quando stabiliamo un obiettivo poi poniamo in essere una serie di comportamenti volti a raggiungerlo, un percorso finalizzato a realizzarlo. E questo è quanto fatto dalla Juve da quando le è stato dato l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro. Ma nel momento in cui è andata oltre, lottando per il primo posto e persino raggiungendolo, inconsciamente ha prodotto un auto-sabotaggio e ha finito con lo staccare la spina perché per il cervello l’obiettivo prefissato è stato raggiunto".