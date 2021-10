Christillin: “Superlega? C’è grande unità, tra le federazioni UEFA e ECA”

Il membro del board FIFA e UEFA ha parlato

Evelina Christillin, membro del board FIFA e UEFA e grande tifosa della Juventus, ha parlato in occasione del Salone del Libro di Torino ai microfoni di calciomercato.com. Queste le sue parole in merito a molti temi, tra cui la Superlega e il percorso dei bianconeri in campionato: "Intanto faccio a Ceferin i miei migliori auguri, ieri è stato il suo compleanno. Ceferin è convinto delle sue azioni, c'è unanimità per quanto riguarda le sue azioni all'interno dell'Uefa, l'esecutivo e le Federazioni. Poi quando le questioni finiscono tra tribunali e avvocati, sai quando inizi e non sai quando finisci, questo è chiaro. L'Uefa va avanti per la sua strada e vedremo come succederà in futuro. Un pronostico non si può fare, quello no. Ma c'è grande unità, tra le federazioni Uefa e l'Eca, oltre che con le Leghe quindi siamo forti e andiamo avanti.