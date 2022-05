Christillin: “Chiesa potrebbe ritornare a settembre, stagione non positiva”

Evelina Christillin, manager e membro UEFA, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Chiesa.

Evelina Christillin , membro della UEFA e tifosa della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della stagione dei bianconeri. Ecco le sue parole: "C'era grande contentezza per l'arrivo di Allegri, che è un pezzo di storia della nostra squadra per i successi ottenuti in quel magico quinquennio, ma la stagione non è stata delle più esaltanti , La squadra non era la stessa di qualche anno fa, si è dovuto arrangiare con quello che c'era. Il livello di prestazioni soprattutto del nostro centrocampo è stato quel che è stato, i gol sono stati molto pochi e una volta raggiunto il quarto posto è stata staccata completamente la spina. C'è stata la questione di Dybala, l'addio di Chiellini, c'era altro a cui pensare. I risultati parlano abbastanza chiaro. E' stato raggiunto l'obiettivo minimo, ma sono state perse due finali. Sul campionato non c'è tantissimo da dire, in Champions siamo usciti agli ottavi. I fatti sono questi".

Su Pogbae Di Maria: "Leggendo i giornali, Di Maria sembra molto vicino. Se non avverrà il riscatto di Morata, e con Dybala che ormai non è più un calciatore bianconero, c'è bisogno di giocatori offensivi. Ci sarà da valutare il rientro di Chiesa, quando l'ho incontrato qualche tempo fa nel mio museo mi ha detto che è sicuro di ritornare a settembre. Questa sarebbe un'ottima notizia. Oltre al goleador, ci vorrà anche qualcuno in grado di fare assist. La solita storia dei parametri zero: in alcuni casi può andar bene, in altri meno. Tra l'altro a centrocampo ritornerà anche Ramsey, mi è dispiaciuto per il rigore sbagliato nella finale di Europa League. E' stato sfortunato. Per me è sempre un grosso rischio, perché c'è la possibilità di strapagarli e qualora dovessero fallire diventerebbe poi molto difficile poterli rimpiazzare".