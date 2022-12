Chiesa scalda i motori: è pronto a riprendersi la Juve

Il giocatore bianconero si sta allenando alla Continassa ed è determinato a lasciare il suo segno nella seconda parte della stagione

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa la ripresa del campionato, programmata per il 4 gennaio prossimo. I bianconeri scenderanno in campo contro la Cremonese nella partita valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima della ripresa, la squadra di Allegri sarà impegnata nell'ultima amichevole dell'anno, in programma domani tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro lo StandardLiegi.

L'amichevole sarà un modo per il tecnico toscano di testare le condizioni della squadra in vista della ripresa, anche se alcuni non saranno della partita: gli argentini Paredes e Di Maria infatti rientreranno solamente con l'anno nuovo, mentre il francese Rabiot, tornato oggi, non sarà a disposizione, così come alcuni giocatori che sono ancora infortunati.

Chi non vede l'ora di scendere in campo è Federico Chiesa, che scalpita in vista della partita di domani ma soprattutto della ripresa del campionato. Il giocatore, infortunatosi quasi un anno fa all'Olimpico nella partita contro la Roma, ha ritrovato il campo alla fine della prima parte della stagione, ed ora scalpita per rientrare in campo: il test di domani consentirà di capire le sue condizioni per gestirlo al meglio, con Chiesa che punta al rientro da titolare per la partita contro il Napoli del 13 gennaio.