Chiellini, l’Italia è un’occasione per allungare la carriera

Per Giorgio Chiellini la qualificazione al Mondiale con l'Italia è una questione decisiva per il prosieguo della carriera.

redazionejuvenews

La Nazionale italiana è pronta per la potenziale doppia sfida dei playoff. Gli azzurri giovedì sera affronteranno la Macedonia del Nord a Palermo, nella cornice del Renzo Barbera. Se i ragazzi di Mancinidovessero poi vincere la prima partita, l'eventuale finale sarà contro la Turchia o il Portogallo, questa volta fuori casa. Tra i convocati dell'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo c'è Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale e della Juventus. Il centrale, nonostante un periodo di assenza dai campi di oltre un mese e mezzo, farà parte del gruppo azzurro. Infatti, il classe '84 verrà gestito dal CT, come evidenziato in conferenza stampa.

Per il difensore toscano l'Italia è un qualcosa di irrinunciabile, basti pensare allo scorso Europeo vinto dalla Nazionale. Chiellini, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito nel 2019, aveva anche pensato di smettere alla fine della stagione, ma l'idea di poter disputare gli Europei era troppo grande per essere accantonata. Mai scelta fu più giusta, visto che il centrale è stata una pedina fondamentale per la conquista del secondo titolo continentale. Adesso la storia sembra ripetersi, perché l'ex Fiorentina, in estate ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2023, con l'obiettivo di arrivare al Mondiale di Qatar 2022, previsto tra novembre e dicembre. Negli scorsi mesi, inoltre, alcune testate avevano parlato di un possibile ritiro anticipato a fine stagione se l'Italia non avesse centrato la qualificazione.

Per questi motivi i playoff Mondiali sono un obiettivo imprescindibile per Chiellini, che con la partecipazione al torneo iridato potrebbe concludere la sua gloriosa carriera con un altro tassello internazionale. La sfida però per gli azzurri non sarà facile, visto che lo spauracchio Portogallo fa paura a tutti, ma se la Nazionale riuscirà a trovare quello spirito e quella determinazione che nella scorsa estate ci ha portato sul tetto d'Europa, allora l'Italia certamente potrà giocarsela con tutti senza alcune remora, puntando a dare continuità e a non ripetere gli errori del passato.