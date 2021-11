Chelsea-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo allo Stamford Bridge per la partita di Champions League

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Chelsea , in programma allo Stamford Bridge di Londra, e valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri giocheranno questa sera per il primato nel girone , che con un pareggio dovrebbe essere messo al sicuro. La squadra di Massimiliano Allegri si trova infatti in testa al gruppo e, al netto dell'ultima partita contro il Malmo, si trova ora a tre punti di vantaggio sui Blues, con un pareggio questa sera basterebbe per ottenere il primo posto e un sorteggio per gli ottavi che potrebbe essere più abbordabile.

Massimiliano Allegri e la squadra sono arrivati a Londra nella giornata di ieri, con il tecnico toscano che ha recuperato Paulo Dybala, tornato a disposizione dopo il forfait nella partita contro la Lazio, e che questa sera dovrebbe essere della partita, anche se non dall'inizio, vista la condizione non ottimale e non al 100%. Del match non saranno invece altri cinque giocatori rimasti a Torino e assenti per infortunio: Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Danilo, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey non saranno del match, e per questo Massimiliano Allegri ha aggregato ai convocati il giovane classe 2003 Koni DeWinter, che sta facendo benissimo con l'Under23.