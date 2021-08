Champions League: la Juventus seguirà i sorteggi da Torino

Quali saranno gli avversari della Juventus in Champions League? Oggi ci saranno i sorteggi ad Instabul. I bianconeri seguiranno da Torino.

Questa sera alle ore 18 ci saranno i sorteggi della prossima Champions League. La Juventus, in seconda fascia, scoprirà quali saranno i suoi avversari ai gironi, tra grandi paure e speranze. Secondo quanto riportato dal giornalista de La Gazzetta dello SportLuca Bianchini, la dirigenza bianconera, impegnata con la difficile situazione di Cristiano Ronaldo, non parteciperà fisicamente all'estrazione di Instabul. Nessuna delegazione è in viaggio, con la Juventus che seguirà i sorteggi in collegamento da Torino, così come molte altre squadre. Il Covid-19, che dilaga in Turchia, spaventa molto.

La Juventus dopo essere arrivata quarta nell'ultimo campionato non sarà testa di serie per la prima volta dopo molti anni. Al suo posto nella prima fascia ci sarà l'Inter, fresca della vittoria del Campionato. Quella che potrebbe sembrare una brutta notizia, potrebbe invece rivelarsi una fortuna. In seconda fascia con i bianconeri ci sono infatti tantissime grandi squadre, che la Juventus non potrà incontrare ai gironi. Ecco le fasce della prossima Champions League:

FASCIA 1: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal.

FASCIA 2: Barcellona, Borussia Dortmund, JUVENTUS, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia.

FASCIA 3: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salisburgo.

FASCIA 4: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.

Aspettando i sorteggi, quale potrebbero essere le migliori e le peggiori combinazioni per la Juventus? Guardando alla prima fascia, Lille, Sporting Lisbona e Villareal sembrano gli avversari più abbordabili, almeno sulla carta. Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester City sono invece le squadre che tutti vorrebbero evitare. In terza fascia sono presenti molte squadre decisamente fastidiose, dal Lipsia al Porto... che i tifosi bianconeri ricorderanno bene. Tra queste lo Zenit è probabilmente la squadra che spaventa meno. In quarta fascia molte squadre di basso livello, ma attenzione alle insidie Besiktas, Bruges e Wolfsburg, sicuramente le più pericolose.