Cesari: “Sull’intervento di Mina in Cagliari-Juventus non ci sono dubbi”

Dagli studi di Pressing, Graziano Cesari è ritornato sugli episodi da moviola del match di Serie A tra Cagliari e Juventus. In particolare, nella lente d'ingrandimento è stato analizzato quello relativo al fallo che avrebbe commesso Yerry Mina su Carlos Alcaraz in area di rigore. Ecco le sue parole: "Di gomitate di questo tipo se ne vedono tantissime. Se fosse stata a centrocampo sarebbe stata sicuramente punita, ma il fatto che fosse all'interno dell'area di rigore non giustifica il prendere provvedimenti diversi.Per me è calcio di rigore, si tratta di un doppio errore. Sia da parte dell'arbitro in campo che sottovaluta in live l'episodio, sia del Var che non interviene successivamente".