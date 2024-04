Saccani: “Manca un rigore alla Juventus contro il Cagliari”

Dagli studi di Rai Sport, Massimiliano Saccani ha analizzato gli episodi da moviola di Cagliari-Juventus. Ecco le sue parole: "Partita ricca di episodi per Piccinini: il primo, quello più controverso, è al quinto del primo tempo. E' un rigore richiesto dalla Juventus: sul contrasto tra Mina e Alcaraz l'arbitro non fischia. L'arbitro è stato probabilmente ingannato dal fatto che Mina prenda il pallone di testa. Però se si rivedono le immagini il braccio sinistro di Mina va ad impattare la testa di Alcaraz. Questo intervento è configurabile come un intervento imprudente. Sappiamo che la Uefa è molto attenta a questi contatti braccio-testa, quindi secondo me avrebbe dovuto essere fatta una review. Calcio di rigore e ammonizione del giocatore per imprudenza, cosa che non è stata fatta. Tra l'altro Alcaraz ha subito un taglio alla testa".