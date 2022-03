Ceferin: “UEFA e Juve avranno sempre rapporti corretti. Di Agnelli non parlo”

Il presidente della uefa si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, ai quali ha parlato di molti argomenti

"Abbiamo imposto sanzioni sportive e dedicato più di un milione per i bambini e rifugiati ucraini. Le sanzioni sono necessarie: non è politica, ma una crisi umanitaria. Mi piange il cuore a punire gli atleti: non è la loro guerra, non l’hanno decisa né voluta. Ma dobbiamo mostrare unità per la pace. Chiudere con Gazprom è stato giusto. Finanziariamente è costato molto. Per noi è un colpo al portafoglio, ma alla gente viene tolta la vita. Parlo tutti i giorni con Pavelko, presidente della federazione ucraina. Ho avvisato Dyukov della federcalcio russa prima di decidere: non sono un codardo, non faccio le cose di nascosto".