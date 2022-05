Ceferin: “La Superlega rovina il calcio. Con Agnelli avevo un rapporto onesto”

Il numero uno della UEFA è tornato a parlare della Superlega e delle squadre coinvolte, paventando possibili sanzioni dopo gli ultimi sviluppi

"I tifosi italiani non hanno combattuto contro la Superlega ? Non ho detto questo. Alcuni media non hanno nemmeno letto l'intervista originale e condividono notizie false. Guarda, questo progetto, di cui sono abbastanza stufo di parlare perché non esiste più, rovinerebbe assolutamente il calcio . Quando ho visto la reazione dei tifosi inglesi, sono rimasto scioccato. I tifosi in Francia e Germania non hanno dovuto fare nulla perché i loro club non hanno partecipato. E sono rimasto un po' sorpreso dalla blanda reazione della gente in Spagna e in Italia , anche se la capisco. A volte queste cose vanno un po' più lente in alcuni paesi, e dato che le squadre italiane e l'Atletico Madrid hanno rapidamente abbandonato il progetto, non c'era abbastanza tempo per avere una reazione più forte. Sono stato sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, che ho sempre considerato un club popolare. E il Real? Il Barcellona è conosciuto come il club del popolo... Non so di quanti soci stiamo parlando, ma i tifosi andavano all'Assemblea Generale e davano la loro opinione sulle decisioni. Ma, quella volta, la loro reazione non fu molto forte. Ora non ha più importanza".

"Volevano parlare con l'Uefa? No, non l'hanno fatto. Quando si fa una cosa del genere, ha più senso che siano loro ad avvicinarsi a noi piuttosto che il contrario. Ma non l'hanno mai fatto. Gli unici "saluti" che la UEFA ha ricevuto da loro sono venuti dai tribunali, poiché hanno cercato di sfidarci ovunque. Non abbiamo mai detto che non possono giocare la loro concorrenza, perché possono farlo se vogliono. Ma è divertente che questi siano stati i club che per primi si sono iscritti alla Champions League. Se giocano in altri tornei, non possono giocare nelle nostre competizioni. Non è un monopolio. Possono creare la loro UEFA e fare quello che pensano sia giusto. Ho mostrato loro molto rispetto in passato. Non voglio parlare del presidente della Juventus, ma il mio rapporto con lui era molto aperto e onesto. Non l'ho mai detto prima, ma ho invitato il presidente del Madrid Florentino Perez a Nyon prima che tutto accadesse per parlare delle future competizioni. Ha cancellato l'incontro con un messaggio di testo appena 24 ore prima a causa di "un evento legato al basket". Con Bartomeu non ho mai parlato. In un certo senso, stava già lasciando il club. Tutti hanno avuto la possibilità di parlare e non siamo mai stati aggressivi o arroganti. L'annuncio di quel progetto è stato un atto di incredibile arroganza da parte loro, ed è probabilmente per questo che non vogliono comunicare con la UEFA. Ma questo non ha mai influenzato il modo in cui li trattiamo nei nostri tornei. Lo si vede nei loro successi: il Real Madrid giocherà la finale di Champions League e il Barça la finale di Champions League femminile. Questo è un chiaro segno che le nostre competizioni sono sane, eque e giuste".