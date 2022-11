Ceccarini: “Juve tra Grimaldo e Odriozola, Paratici vuole un bianconero”

Il giornalista ha fatto il punto sulle prossime mosse del mercato, tra la ricerca di un terzino e l'interesse del Tottenham per un bianconero

Questa sera la Juventus chiuderà il suo 2022 nella sfida contro la Lazio, in programma questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. Se i bianconeri riuscissero a battere la squadra di Sarri, andrebbero alla pausa per il Mondiale sul podio della Serie A, superando proprio i biancocelesti, che sono a +2 in classifica.

Poi ci sarà la lunga sosta per la rassegna in Qatar, dove molti giocatori partiranno con le proprie nazionali e altri resteranno con la squadra. E inevitabilmente, con lo stop del campionato, si parlerà di mercato, con vista sulla finestra di gennaio. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sui bianconeri: "La Juventus resta una delle società più attive. In entrata il tema più caldo è senza dubbio quello degli esterni con i nomi di Grimaldo e Odriozola da tenere in grande considerazione ma qualcosa potrebbe accadere in uscita.

A centrocampo Allegri sta dando fiducia a Miretti, anche Fagioli all’occorrenza si è rivelato una pedina molto utile e per questo la Juventus sta riflettendo su un’eventuale partenza. Detto che l’idea sarebbe quella di trovare un accordo per prolungare il contratto di Rabiot, resta fortemente da monitorare la situazione relativa a McKennie. Lo statunitense, che sarà impegnato con la sua Nazionale al Mondiale, piace da tempo al Tottenham. Paratici lo ha portato in bianconero e ora potrebbe ripetere la stessa cosa, facendo un’offerta già nella sessione invernale".