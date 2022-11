Juve, Rabiot chiede 10 milioni, si va verso l’addio? E su Milinkovic…

Il centrocampista francese, tra i migliori dell'ultimo periodo, ha fatto richieste molto alte per il rinnovo. E la Juve pensa ancora al serbo

In questa ultima parte del 2022 Adrien Rabiot è stato un valore aggiunto. Il centrocampista francese nelle ultime quattro partite di campionato ha segnato tre gol e fornito l'assist vincente a Kean nell'ultima vittoria ottenuta al Bentegodi contro il Verona. Quattro partecipazioni al gol, cioè una in più rispetto alle precedenti 40 presenze. A questi numeri l'ex giocatore del Paris Saint-Germain ha aggiunto anche la doppietta in Champions League contro il Maccabi Haifa, nell'unica vittoria ottenuta nel girone.

Il centrocampista bianconero si è guadagnato un posto fisso con Allegri e soprattutto la chiamata di Deschamps per il Mondiale. In ballo per il francese però c'è anche il futuro. A fine stagione il suo contratto con la Juventus scadrà e il club bianconero sta riflettendo sul da farsi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Rabiot avrebbe chiesto un triennale da 10 milioni di euro a stagione per rinnovare.

La Juventus, viste la linea intrapresa dalla società nell'ultimo anno e la situazione del bilancio, difficilmente potrà accogliere una richiesta del genere. Se il giocatore non dovesse abbassare le sue pretese quindi potrebbe esserci l'addio a giugno. Anche perché il club bianconero non ha mai abbandonato il sogno Milinkovic-Savic. La Juve non accontenterà la richiesta di 100 milioni di Lotito, ma in estate il serbo entrerà nell'ultimo anno di contratto e il prezzo potrebbe scendere. Quella potrebbe essere l'occasione giusta per un colpo sensazionale.