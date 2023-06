Causio: “Juventus vuole dire ‘vittoria’: la frase di Boniperti…”

Infine: "E poi psicologicamente i punti tolti ne sono costati altri. Se mezzora prima della partita, come a Empoli, togli a una squadra 10 punti va in campo distrutta. Io avrei detto che psicologicamente non era pronta per giocare e non sarebbe scesa in campo. Nonostante tutto, senza penalizzazione la Juve sarebbe entrata in Champions. Da certi giocatori mi aspettavo di più, anche Allegri qualche errore lo ha fatto, ma con tutto quello che successo la stagione per me è positiva. Ora bisogna ripartire da un’analisi profonda sui giocatori: ripartirei dai giovani, quelli che rientrano come Cambiaso, Rovella, De Winter, Kulusevski, e quelli che ci sono come Fagioli, Miretti, Iling. Come fece Boniperti con noi negli anni Settanta".