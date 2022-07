Cassano: “Di Maria favoloso, ma se Allegri gioca così è inutile…”

Ma c'è anche chi, in questo momento, non lesina critiche ai bianconeri e in special modo a Massimiliano Allegri. Antonio Cassano, infatti, dai microfoni della Bobo Tv, ha parlato dell'arrivo dell'attaccante argentino: "Di Maria per me è un giocatore favoloso che spesso è stato sottovalutato nella sua carriera. Ricordiamo che ha vinto anche la Coppa America da protagonista. Aveva messo la Juventus in stand by volendo un anno di contratto e prendendosi tutto il tempo per decidere. Lui, Robben e Giggs sono state le ali più forti degli ultimi venti anni. Però ho un dubbio: se giochi come nella scorsa stagione, Di Maria non serve a niente e arrivi quarto lo stesso".