Come rivelato da Calcio e Finanza, la Procura di Modena ha chiuso senza sviluppi giudiziari l’indagine legata alle presunte plusvalenze del Sassuolo. La decisione emerge dal bilancio al 31 dicembre 2025 della società emiliana, che conferma l’assenza di conseguenze per il club.

Il procedimento coinvolgeva inizialmente il presidente e l’amministratore delegato, ma le verifiche hanno escluso qualsiasi rilevanza penale nei comportamenti contestati. La richiesta di archiviazione, presentata a maggio 2025, è stata poi accolta dal giudice a settembre dello stesso anno.

L’inchiesta era collegata a quella avviata dalla Procura di Torino sulle operazioni di mercato e le relative plusvalenze della Juventus, da cui erano emersi atti trasmessi anche ad altri uffici, tra cui Modena. Durante gli accertamenti sono stati analizzati documenti del 2019 relativi a possibili trasferimenti di giocatori, che però, secondo il Sassuolo, non hanno mai inciso sui conti societari.

Nonostante perquisizioni e controlli della Guardia di Finanza tra il 2023 e i mesi successivi, non sono state riscontrate irregolarità. La vicenda si è quindi conclusa con l’archiviazione definitiva, senza rischi legali o economici per la società e i suoi dirigenti.