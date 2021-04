Caso Mayorga, l’ex modella chiede risarcimento a Ronaldo per 56 milioni di sterline

Nuovi sviluppi nella vicenda che vede coinvolto il calciatore bianconero

Nuovi sviluppi nella vicenda Kathryn Mayorga, l'ex modella statunitense che, qualche tempo fa, aveva accusato Cristiano Ronaldo di aver abusato di lei in una stanza di albergo dopo una serata passata a Las Vegas nell'ormai lontano 2009. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mirrori, la Mayorga avrebbe chiesto un risarcimento di ben 56 milioni di sterline all'attaccante bianconero: 18 per "dolore e sofferenza passati", 18 per "dolore e sofferenza futuri" e altri 18 in danni punitivi. Le spese del numero 7 più famoso del mondo del calcio ammontano a 1,4 milioni di sterline, con spese legali di 1,1, per un totale di 56,5 milioni di sterline, pari a quasi due anni dello stipendio percepito attualmente dalla Juventus. Gli avvocati del portoghese hanno ovviamente respitno qualsiasi accusa di violenza da parte del loro assistito e sono pronti ad una lunga battaglia per far luce sulla vicenda.