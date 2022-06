Casini: “La Serie A ha perso molto terreno rispetto agli altri campionati”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dei problemi del calcio italiano, con un cenno sugli stadi.

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla rivista "Formiche", parlando del sistema calcio italiano. Ecco le sue parole sulla differenza tra il campionato nostrano e le altre leghe europee, che negli ultimi anni hanno aumentato i loro profitti, mentre l'Italia è in calo: "Il quadro attuale non è molto confortante, perché la Serie A ha perso terreno non solo rispetto alla Premier league, ma anche alla Liga e alla Bundesliga, in termini sia di valore della produzione, sia di ricavi da diritti audiovisivi".