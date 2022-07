Carvalho: “Di Maria un grande affare, fa ancora la differenza”

Ricardo Carvalho, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'arrivo di Di Maria in bianconero. Ecco le sue parole: "Per me è un grande affare, perché Angel è ancora un top player in grado di far la differenza. Ha tecnica, velocità, dribbling, intelligenza tattica e si mette sempre al servizio della squadra, è un ragazzo che tutti vorrebbero come loro compagno. Lui è un professionista a tutto tondo, non è uno a cui piace perdere e lavora sempre per migliorarsi. La Juve rappresenta davvero un'ottima scelta per restare a grandi livelli. Sono sicuro che lascerà un bel ricordo, tutti saranno soddisfatti delle sue partite e delle sue giocate. Lui è un campione in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di campionato, d'altronde quando riesci a vincere in paesi diversi non è mai un caso. La Juve sarà una bella sfida per lui, perché vorrà dimostrare al mondo intero di essere ancora uno dei migliori in circolazione. Poi non so dove andrà, ma di sicuro vivrà questo anno al massimo in bianconero".