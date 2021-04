Carlos Sainz: “Al Real manca tanto Ronaldo. Juve fortunata ad averlo”

Le dichiarazioni del pilota della Ferrari

Juve di nuovo al lavoro da oggi dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Andrea Pirlo. I bianconeri, dopo i successi ottenuti tra le mura dell'"Allianz Stadium" contro Napoli e Genoa, vanno a caccia dei tre punti contro l'Atalanta in uno scontro diretto che profuma di Champions League. Le due squadre, in classifica, sono distanziate da un solo punto (62 a 61 in favore dei campioni in carica) e la sfida in programma domenica al "Gewiss Stadium" di Bergamo potrebbe ribaltare la situazione.

In attacco, come sempre, ci sarà Cristiano Ronaldo, che farà coppia con uno tra Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il numero 7 portoghese, contro gli orobici, vorrà sicuramente cancellare la grigia prestazione offerta nell'ultima giornata contro il Genoa. Nervoso per tutto l'arco dei 90 minuti, l'ex Real Madrid non è riuscito a trovare la via del gol, finendo poi nel mirino delle critiche per il lancio della maglia accaduto dopo il fischio finale. Nonostante il destinatario del lancio fosse un raccattapalle, a discapito delle voci che circolavano qualche ora prima, Cristiano è stato a più riprese contestato dagli stessi tifosi della Juve per i suoi atteggiamenti insofferenti verso i compagni. C'è chi ne chiede l'immediata cessione e chi, invece, ritiene che la squadra sia fortunata ad avere un giocatore di questo calibro. E' il caso del pilota della Ferrari Carlos Sainz che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato: