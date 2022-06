Carlino: “Berardi è pronto per la Juventus, è all’apice della carriera”

Sul rifiuto di Berardi alla Juventus in una trattativa di qualche anno fa: "Domenico non era pronto a muoversi proprio per andare via dal Sassuolo, la Juve non c’entra. I tempi non erano giusti e lui ha avuto l’intelligenza di capire di dover aspettare ancora qualche anno. Ora è pronto sicuramente, lo è da un paio di stagioni almeno. L’aver giocato in Nazionale lo ha allontanato dalla visione provinciale di un giocatore del Sassuolo. Ha conosciuto già bene i senatori della Juve e non farebbe fatica come poteva invece fare a 18 o 19 anni. Il diventare padre e il matrimonio, poi, giocano a suo favore. C’era bisogno di un passo in più dal punto di vista sociale. Così ha creato una base solida sulla quale costruire il suo futuro".