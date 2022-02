Cardone: “Con Vlahovic obiettivo Juve arrivare quarta? Sarebbe un po’ prendersi in giro”

L'ex difensore ha parlato

Giuseppe Cardone, ex difensore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui il momento della Juvein campionato: "Vlahovic? Dopo un acquisto come questo, con la rosa che c'è, dire che l'obiettivo è arrivare almeno quarti sarebbe un po' prendersi in giro, dico davvero. Nonostante i punti di ritardo ci siano, c'è un pensierino a guardare più in alto possibile, sempre. Le stagioni sono tutte lunghe e questa è pure più particolare di altre, come quella dello scorso anno che era molto diversa. In difesa il Milan è un po' corta ma la politica societaria era quella di non fare operazioni tanto per, ragionando in chiave futura.