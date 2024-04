Capuano: “La Juventus ha staccato la spina. Mancano gli stimoli”

Intervistato per Sportitalia, Giovanni Capuano ha parlato della Juventus alla luce del pareggio contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Possiamo discuterla tutta la partita della Juventus, perché il primo tempo di Cagliari è stato imbarazzante. Dopodiché se nel secondo tempo una squadra passa dal 2-0 al 2-2, comunque un risultato nel mettere tanti attaccanti lo ha ottenuto. (...) Credo che tutta la Juve abbia staccato la spina, Allegri è enormemente in difficoltà. Sappiamo adesso che cinque squadre andranno in Champions e il che rende fondamentalmente sicuro il verdetto sul finale di stagione della Juventus. Questo fa sì che sia ancora più difficile trovare delle motivazioni. Nel primo tempo della Juventus ci possono essere delle scelte di Allegri, e ci sono sicuramente, però ci sono anche delle situazioni difensive, di applicazione, di lettura a loro volta imbarazzanti dentro l'imbarazzo complessivo del primo tempo. Non credo che Allegri abbia fatto una scelta tattica, però li hai, li metti dentro e provi anche a dare una scossa emotiva".