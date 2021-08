Capello: “Per Ronaldo la Juve di oggi non poteva imporsi a livello internazionale”

Il tecnico ha parlato

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari argomenti, tra cui l'addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus: "Nella sua visione, suppongo, la Juve di oggi non ha evidentemente la forza per imporsi a livello internazionale. Dopo tre anni di assalto fallito alla Champions potrebbe essere stata questa probabilmente la ragione delle ragioni. Cristiano Ronaldo is coming home . È tornato a casa. Il Manchester United lo ha lanciato e allo United chiuderà la carriera o vivrà in ogni caso uno splendido tramonto. Nel calcio queste cose hanno sempre una loro suggestione. La verità la conoscono solo gli interessati. Credo che Ronaldo allo United sia l’happy end giusto.

Io ho sempre rispettato la figura del fuoriclasse. Per me sono i grandi campioni che aiutano a vincere le squadre, ma allo stesso tempo un giocatore da solo non può essere decisivo, senza un’orchestra eccellente alle spalle. Se avessi portato nel mio club Ronaldo a quasi 37 anni? Dipende dalla squadra che mi sarei trovato a gestire. Ai campionissimi non si rinuncia mai per principio, ma poi è importante il contesto. Guardiola non ha voluto Ronaldo? Non dobbiamo mai dimenticare che Pep ha guidato il Barcellona di Messi. Con Leo c’è stato feeling. Con Ibrahimovic no. Dipende dalle persone e dalle situazioni. Mi pare che il City attuale abbia talenti eccellenti come Foden, Mahrez, Sterling".