Canzi: "Stiamo migliorando in fase difensiva. Sulla Samp..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della Samp.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Le ragazze sono state brave, nell’ultima partita, a mantenere l’equilibrio, il che non era semplice. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo una qualità tale che, se teniamo la gara aperta, poi abbiamo i mezzi per portarla dalla nostra. Dobbiamo quindi continuare a fare attenzione alla fase di non possesso: a inizio stagione, soprattutto nelle amichevoli, prendevamo qualche gol di troppo, ma adesso il grande lavoro che stiamo facendo su questo tema sta portando i primi risultati. Samp? Domani non è una partita semplice, perché la Sampdoria è una squadra che ti “fa stare lì”, con un buon impianto di gioco, bisogna restare concentrati per tutta la durata del match. Questo campionato sta dimostrando che non ci sono squadre semplici, ogni partita è difficile, e noi lo sappiamo bene, affrontando ogni impegno con il massimo dell’attenzione”.

Sul calendario

“Questa poteva essere l’ultima settimana di lavoro senza turni infrasettimanali, ma di fatto, avendo giocato di lunedì e rigiocando di sabato, i tempi sono simili. Non siamo preoccupati, abbiamo un piano di lavoro ben definito: le due cose fondamentali sono il recupero e la preparazione delle partite. Per fortuna abbiamo lavorato bene nelle settimane scorse, la condizione è buona, e poi il nostro piano di gioco ci permette di non partire mai da zero nella preparazione di una partita. Devo dire che per un allenatore è bellissimo preparare tante gare”.