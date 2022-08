Cannavaro: “La Juve è in un momento di transizione. Milan e Inter favorite”

L'ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana ha parlato del prossimo campionato che prenderà oggi il via e delle squadre che parteciperanno

redazionejuvenews

L'ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana Campione del Mondo FabioCannavaro, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha detto la sua sul campionato che sta per iniziare e sulle squadre che saranno protagoniste della prossima SerieA.

"Chi vince lo scudetto? Mi viene da dire Inter e Milan o Milan e Inter, fate un po’ voi, con la Roma non distante. Il passato conta e Pioli e Inzaghi partono con un bel vantaggio. Poi ognuno ci ha inserito giocatori particolari, che finiranno per incidere. La Juve aveva cominciato con due acquisti clamorosi, ma perdere Pogba per infortunio non è buona cosa, e questa si chiama sfortuna. Però va anche detto che altro comunque le manca, sostituire Chiellini e Dybala, ad esempio, non è semplice, sono vuoti grossi da colmare. Immagino che la Juve stia attraversando un momento di transizione, deve passare da un’epoca all’altra"

“Il rientro di Lukaku ha un peso, anche se io ci vado sempre con cautela sui cavalli di ritorno. Dybala e non solo lui hanno infiammato giustamente Roma. Su Di Maria e Pogba è superfluo parlare. Ma a me incanta De Ketelaere, un talento puro che non va paragonato ad alcun predecessore perché deve essere lasciato libero di esprimere quello che sa. Per il sottoscritto, è bellissimo da vedere".

"La Roma è diventata una squadra ad immagine di Mourinho, un uomo intelligente e allenatore di spessore, che ha impiegato un anno per entrare nel club e lo ha fatto a modo suo, vincendo la Conference, che è sempre un bel modo per cominciare. Poi è intervenuto con autorevolezza: in una squadra già piena di qualità, ci ha messo fisicità, esperienza e genialità. Se pensiamo ai titolari, è alla pari con Inter e Milan; poi bisognerà verificare l’apporto delle cosiddette alternative. Ma ha il marchio di Mou questa Roma”.

"Fiorentina e Lazio hanno un vissuto, quello della stagione passata. E allenatori che guardano lontano. Io ho stima per Sarri, mi piace ma tanto, fa giocare sempre bene le proprie squadre e già questo è un privilegio per gli spettatori. Della Lazio si parla poco, può essere un vantaggio, perché per me c’è un gruppo in grado di dare soddisfazioni".