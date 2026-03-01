Candela: “Roma-Juve? Una battaglia decisiva per la corsa Champions. Su Spalletti…”

Le parole dell'ex calciatore giallorosso rilasciate in un'intervista al Corriere dello Sport: il suo pensiero su Roma-Juve di stasera

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato della partita che dovrà affrontare la Juventus questa sera proprio contro la formazione giallorossa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Roma-Juve? Una battaglia decisiva per la corsa Champions. Se la Roma va a +7 ottiene un vantaggio enorme. Se non perde resta comunque a +4. La partita contro la Cremonese è stata fondamentale: i giallorossi hanno vinto 3-0, ottenendo fiducia, le altre hanno faticato.Gasperini? L’allenatore giallorosso sta facendo tanto in poco tempo. Porta esperienza e punta in alto, è una garanzia.Spalletti non l’ho mai avuto, ma fa un bel gioco. Ricordiamo che subentrare non è mai facile. E poi la Juventus è sempre la Juventus, a prescindere dai momenti che attraversa“.