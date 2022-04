Camolese sulla Nazionale: “Io confermerei Mancini”

Giancarlo Camolese, ex calciatore, ha analizzato la situazione del calcio italiano, in relazione alla Nazionale.

Giancarlo Camolese , allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, trattando l'argomento della Nazionale italiana. Ecco le sue parole: "C'è delusione ma anche la consapevolezza che nello sport bisogna ripartire e la partita in Turchia è stato un nuovo inizio. Sulla mancata qualificazione possono esserci tanti motivi di riflessione, il primo è tecnico: è mancato qualcosa sull'ultimo passaggio e la finalizzazione. L'allenatore è troppo esperto per non aver toccato i tasti giusti, ci sono stati errori che hanno inciso sulla qualificazione, vedi anche i rigori sbagliati. Ho commentato la Germania contro Israele, contro una difesa come quella macedone l'hanno sbloccata con un calcio d'angolo."

Su Mancini e la riforma dei settori giovanili: "Io lo confermerei, per me ha lavorato bene. Ogni scelta che ha fatto era coerente e non dimentichiamoci che vicino a lui c'è tutto lo staff, hanno creato un bel gruppo in sintonia col presidente federale, che ha dovuto risolvere molti problemi. Un periodo brutto per il calcio in generale, meritano tutti una possibilità aspettando l'esplosione di qualcuno. C'è sempre da migliorare sui settori giovanili, penso ad esempio a un tetto di stranieri per le formazioni Primavera. Credo però che la scuola allenatori stia lavorando bene come non mai, con attenzione alla base. Un grande problema che vedo poco citato è che la Federazione dovrà recuperare tutti i tesserati persi col Covid."