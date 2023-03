Calvo: “Siamo vicini a Pogba ma nessuno è felice. Complimenti alle italiane”

"Pogba è il primo a non essere contento di questa situazione. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato, ho letto grandi titoli in negativo. Non abbiamo deciso di scaricarlo, è arrivato alla Juve a 19 anni, ci conosce, sa che siamo come una famiglia che dà tanto ma che pretende tanto. Vediamo che si impegna e noi ci aspettiamo solo impegno da parte sua. Crediamo tanto in lui, se no non avremmo fatto un contratto di 4 anni. Parliamo con lui tutti i giorni, sa che siamo vicini ma che non siamo felici, come non lo è lui".