Calori: “La Juventus non ha le potenzialità dell’Inter”

Calori ha confrontato la rosa della Juve a quella dell'Inter: per il tecnico non ci sarebbe paragone sul livello potenziale delle due squadre

Intervistato a TMW, Alessandro Calori ha spiegato la differenza tra l'Inter e tutte le altre squadre, a partire da Juventus e Milan. Per l'allenatore, il merito dei nerazzurri sarebbe stato quello negli ultimi anni di aggiungere sempre qualcosa alla squadra. Ecco le sue parole: "L'Inter ha qualcosa in più nella rosa, nello sviluppo della sua crescita. Sono tre anni che ha aggiunto sempre qualcosa ma ha un gruppo di giocatori che sta avendo un'identità precisa. E' una squadra che gioca bene con giocatori tutti di pari livello. La Juventus per esempio è una squadra che non ha la potenzialità che ha l'Inter. Nemmeno il Milan".