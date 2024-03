Calciomercato, Weah in uscita: la Juventus segue due piste

Il primo acquisto dell'era Giuntoli alla Juventus potrebbe non avere una lunga storia in bianconero. Timothy Weah, terzino americano prelevato dal Lille in estate per 12 milioni di euro, ha alternato qualche buona prova ad altre per lo più opache. Sul suo lato, nonostante le prestazioni altrettanto non brillanti di questa stagione, Filip Kostic ha giocato la quasi totalità delle volte. Sull'altro lato, Andrea Cambiaso è diventato assoluto padrone della corsia.