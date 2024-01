Calciomercato, Spinazzola in partenza: Juventus e Milan valutano il colpo

Leonardo Spinazzola potrebbe presto non essere più un calciatore della Roma. Il giocatore vivrebbe da alcune settimane da separato in casa. Egli sarebbe stato dichiaratamente ritenuto fuori dal progetto da ambo sia dal suo agente che dai vertici della stessa società giallorossa. Il terzino, mai più utilizzato dal tecnico Mourinho negli ultimi impegni, potrebbe anticipare il suo addio in questa sessione di calciomercato, magari alla Juventus.