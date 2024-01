Calciomercato, ritorno alla Juve per Frabotta: pronto un nuovo prestito

E' durata solo metà stagione l'esperienza di Gianluca Frabotta al Bari. Il talismano delle squadre di Serie B che cercano l'approdo in massima categoria, come l'anno scorso al Frosinone, quest'anno non avrebbe irradiato la sua energia positiva. In Puglia, il terzino in prestito dalla Juventus ha trovato poco spazio in una squadra che a fatica navigherebbe nella parte sinistra della classifica.