Calciomercato, Romano: “Iling-Junior può lasciare la Juventus in estate”

Tramite il suo profilo social su X, Fabrizio Romano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Samuel Iling-Junior. Per l'esperto di calciomercato, le possibilità che il giocatore possa non vestire più la maglia bianconera nella prossima stagione sarebbero molto alte. Al momento non ci sarebbe nessun principio di trattativa tra le parti il che suggerirebbe un possibile addio verso l'estero. Ecco le sue parole: "Samuel Iling-Junior potrebbe trasferirsi in estate poiché i club in Italia e Inghilterra stanno mostrando serio interesse per l'esterno. Iling-Junior è in scadenza di contratto a giugno 2025 e al momento non ci sono trattative attive per firmare un nuovo contratto nonostante i buoni rapporti con la Juve".