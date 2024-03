Calciomercato, Miretti in uscita: la Juventus può sacrificarlo

Nel prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe riservare un occhio di riguardo per il reparto di centrocampo. Dopo le tante difficoltà ad arrivare a profili adeguati e altre situazioni imprevedibili come i casi Pogba e Fagioli, il club bianconero potrebbe dar mano al portafoglio. In cima alla lista dei desideri bianconeri ci sarebbe Teun Koopmeiners dell'Atalanta. L'alternativa invece sarebbe Lewis Ferguson, in forza al Bologna. Per raggiungere uno di questi obiettivi, La Vecchia Signora potrebbe però decidere di sacrificare uno dei suoi giovani cresciuti nel vivaio. Secondo calciomercato.it, l'indizio principale all'addio sarebbe Fabio Miretti, il quale avrebbe una valutazione di mercato attorno ai 20 milioni di euro.